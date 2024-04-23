Эксперимент длился на протяжении 10 лет.

Вы, наверное, хорошо знаете свой тип личности: вы интроверт или экстраверт, какие привычки вам присущи и тому подобное. А как насчет сна? Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели новое исследование и описали 4 типа, характерные человеку.

Их выводы могут помочь определить, как спите именно вы, и что это означает для вашего здоровья. Они основываются на анализе данных, полученных от 3 683 американцев среднего возраста. Соответствующий материал публиковался в журнале "Психосоматическая медицина".

Эксперимент длился на протяжении 10 лет. За это время каждый его участник дважды предоставлял ученым информацию о себе вместе с такими нюансами как продолжительность сна, удовлетворенность им, регулярность пробуждений и тому подобное. Исходя из этого выделили 4 типа сна:

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"Спящие". Те, кто имел идеальные привычки сна; "Спящие по-выходным". Речь шла о людях, которые имели сокращенный сон в рабочие дни и наверстывали упущенное выходными днями. "Спящие от бессонницы". Те, кто спал очень мало и постоянно испытывал дневную сонливость. "Дремлющие". Люди, которые хорошо спали ночью, но при этом любили вздремнуть еще и днем.

Издание Huffpost процитировало мнение медицинского директора Центра расстройств сна при Чикагском университете Кеннета Ли относительно подобных категорий "спящих".

"Я думаю, что четыре категории, которые они (ученые - УНИАН) выделили, являются хорошим способом подытожить широкий спектр того, что мы тоже можем наблюдать в рамках клинических расстройств сна... Типы пациентов, обращающиеся в нашу клинику", - сказал он.

Доктор резюмировал: очевидно, что в современном мире мы почти не видим тех, кто хорошо спит.

Так, более половины участников исследования попали в категорию "субоптимальных" спящих. То есть тех людей, которые страдают бессонницей. Более того, в течение 10-летнего периода исследования тип сна участников практически не менялся. Это свидетельствует о том, что человеку очень трудно измениться именно в этой привычке, а большинство вообще не ознакомлено с тем, как можно наладит процесс сна, отметил автор исследования Суми Ли.

Ученые обнаружили, что люди, страдающие бессонницей, более склонны к развитию таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия. В то же время люди, которые часто дремали, также чаще страдали от этих заболеваний, но реже, чем те, кто "спит без сна". В дополнение к повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта, нерегулярный режим сна может ухудшить риск развития диабета, деменции или расстройств настроения, отметил Ли. Ученый говорит:

"Сон дает мозгу возможность омолодиться. Он помогает "смыть" немало вещей, от которых вашему мозгу стоит очиститься".

Учёные утверждают, что первый тревожный звоночек о нарушении сна для людей, которые раньше никогда не засыпали днём - это как раз ощущение потребности лечь вздремнуть. Если замечаете за собой несвойственную вам послеобеденную сонливость, это свидетельствует о том, что качество вашего ночного сна ухудшилось.

Людям, которые отсыпаются на выходных или в свободный от работы день, также стоит задуматься о своих привычках отдыха, акцентируют ученые.

"Это тоже не является оптимальным. Идеально было бы иметь одинаковое количество полноценного сна [каждую ночь]. ... Я думаю, что многие из нас виноваты в этом. Когда мы засиживаемся допоздна, чтобы выполнить какую-то работу, семейные обязанности или подобные вещи, мы просто "растягиваемся", а затем наверстываем упущенное во сне", - говорит Ли.

Он утверждает, идеально - сформировать для себе регулярный график сна. Независимо от того, субботний это вечер или вечер среды, вы должны ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Взрослый человек должен спать ночью от семи до девяти часов, заявляет Ли.

Если вы имеете проблему с ночным сном, ученые советуют:

Перед отдыхом медитировать;

читать книгу;

принять горячую ванну;

избегать гаджетов, просмотра телевидения и тому подобное;

сократить потребление кофеина и алкоголя, на ночь вообще такое не употреблять.

Кроме этого, заснуть может помочь легкая прохлада в комнате. Также важно, чтобы в помещении, где вы спите, было темно.

После еды хочется спать - почему и что с этим делать

Между тем не редко некоторые люди испытывают желание лечь вздремнуть после перекусов в течение дня. Почему так и какие возможные причины подобного состояния, рассматривала биолог-нутрициолог из штата Калифорния. Она объяснила, что обычно это связано с дефицитом энергии в нашем организме. Подробнее об этом и о 5 вариантах противодействия - в материале.

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