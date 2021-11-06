Украинцам советуют позаботиться заранее, чтобы COVID-сертификат всегда был с вами в электронном или бумажном виде.

В ночь на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 07:00, заказ услуг и документов в приложении "Дия" будет недоступным.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Отмечается, что "Дия" переезжает в новый дата-центр для расширения мощностей.

В министерстве пояснили, что таким образом все услуги в приложении и на портале "Дия" "будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно".

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"В связи с этим переездом в ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дии" будет недоступен. Позаботьтесь заранее, чтобы COVID-сертификат всегда был с вами в электронном или бумажном виде", - отмечается в сообщении.

С 7:00 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме, заверили в министерстве.

Напомним, в Минздраве разъяснили, законна ли проверка COVID-сертификатов в Украине.

Так же отметим, что Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам новую возможность - теперь COVID-сертификаты можно скачать прямо с портала "Дия". Чтобы получить сертификат, не требуется "Дия.Подпись", но для этого необходимо выполнить несколько шагов - детали на УНИАН.

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Автор: Таня Поляковская