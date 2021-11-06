Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. В Минздраве объяснили, действительно ли это так.

В Украине правоохранители проверяют наличие сертификатов о вакцинации у граждан, согласно карантинным требованиям в тех или иных случаях. Нередко это приводит к спорам в транспорте и общественных заведениях, а в соцсетях периодически возникают материалы о том, что демонстрация COVID-справок является разглашением медицинской тайны и нарушает права граждан.

В пресс-службе Минздрава Украины разъяснили ситуацию.

Так, в ведомстве обратили внимание, что в соответствии со статьей 39-1 закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", - говорится в публикации.

Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон, отметили в министерстве.

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Также в Минздраве рассказали, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в любой зоне карантина. То есть в таких заведениях проверять у посетителей документы никто не может.

Вместе с тем сейчас действуют карантинные нормы, предусматривающие, что на "красном" уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус. Соответственно в указанных заведениях "уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19".

Чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить следующие документы у посетителей, а в случае их отказа предъявить "имеют полное право отказать в своих услугах, поскольку учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236".

Напомним, ранее в Минздраве заявили о планах ввести "ковидную амнистию" - украинцам дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если те до этого купили сертификат.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко