Сейчас его работа возобновлена.

В мобильном приложении "Дия", где вскоре COVID-сертификат станет еще доступнее, во вторник произошел сбой.

Служба поддержки его причиной называет технические проблемы, пишет ТСН. Среди основных проблем, на которые жаловались пользователи - невозможность авторизоваться и сгенерировать сертификаты о вакцинации. Более того, у некоторых пользователей исчезли из приложения все документы, кроме паспорта и идентификационного кода.

Сейчас работу "Дии" возобновили. В Минцифре поясняют, что ухудшение ситуации с коронавирусом и переход регионов в "красную" зону увеличили нагрузку на реестры.

"Как следствие - сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты", - говорит представительница ведомства Олеся Диденко. И добавляет, что сейчас тестируют приложение, чтобы в дальнейшем там отображался ПЦР-тест.

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"И вместе с Минздравом мы подключаем новые лаборатории и работаем над тем, чтобы люди могли получать сертификаты о выздоровлении. Совсем скоро украинцы смогут генерировать сертификаты в "Дие" с помощью паспортов-книжечек и вида на временное и постоянное проживание. Планируем, что каждые два дня сейчас будут выходить новые продукты", - резюмировала она.

Напомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не требуется электронная подпись, в частности, и" действие. Подпись", для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.

Автор: Юрий Годован