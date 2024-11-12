Согласно исследованию, предупреждающие цвета появились примерно 150 миллионов лет назад, до появления сексуальных цветовых сигналов.

Новое исследование пролило свет на эволюционный путь цветового зрения у животных, открыв удивительный факт: они развили способность видеть цвета около 500 миллионов лет назад - задолго до появления ярких цветов у фруктов и цветов.

Как пишет Interesting Engineering, это открытие меняет понимание того, как и почему появились цветные проявления, изначально обусловленные не эстетикой, а выживанием и воспроизводством.

Под руководством Джона Дж. Винса из Университета Аризоны в исследование, опубликованном в журнале Biological Reviews, была проанализирована эволюции "заметных цветов", таких как красный, желтый и синий, как у животных, так и у растений.

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Результаты показали, что хотя цветовое зрение у животных предшествовало появлению красочных фруктов на 150 миллионов лет, а красочных цветов - почти на 300 миллионов, широкое использование цветных проявлений среди животных начало распространяться только около 100 миллионов лет назад. Соавтор исследования Закари Эмбертс пояснила:

"Мы хотели узнать, когда развилась яркая окраска и какова была ее цель. Во многом поэтому мы занялись этим исследованием".

Отмечается, что цветовое зрение развилось задолго до того, как животные начали использовать яркие цвета для сигнализации. Ученые предполагают, что эта задержка подготовила почву для двух важных эволюционных применений цвета: предупреждающих сигналов и сексуальных сигналов.

Самое раннее использование ярких цветов у животных служило системой предупреждения - стратегия, наблюдаемая у ядовитых змей и лягушек.

Согласно исследованию, предупреждающие цвета появились примерно 150 миллионов лет назад, особенно до появления сексуальных цветовых сигналов. Эти предупреждающие оттенки, часто служащие для отпугивания хищников, получили широкое распространение в животном мире.

"Предупреждающие сигналы распространены как минимум в пять раз больше. Такова общая картина. Они эффективны даже у видов, у которых нет цветового зрения. Хищникам необходимо распознавать эти цвета как опасные, даже если демонстрирующее их животное не может видеть в цвете", - сказал Винс.

Сексуальные проявления, которые появились около 100 миллионов лет назад, требуют развитого цветового зрения у обоих полов, что является предпосылкой для эффективной сигнализации ухаживания. Исследователи отметили, что сексуальные цветовые проявления ограничены позвоночными (такими как рыбы и птицы) и членистоногими (такими как пауки и насекомые), поскольку эти группы обладают остротой зрения, необходимой для цветовой коммуникации.

Три основные группы стимулировали развитие этих ярких проявлений: лучеперые рыбы в океане, а также птицы и ящерицы на суше. Отмечается, что этот "взрыв цвета", особенно в сексуальных сигналах, может быть связан с конкуренцией за партнеров и экологические ниши, где цвет помогал животным выделяться и привлекать партнеров в визуально сложных средах.

Позже растения переняли эти привлекательные цвета в ​​фруктах и цветах. Красочные фрукты стали стратегией привлечения животных для распространения семян.

Ученые отметили, что причина задержки между эволюцией цветового зрения и началом цветовой сигнализации у животных остается неясной. Авторы предполагают, что дальнейшие исследования могут изучить, что движет восприятием определенных цветов, таких как красный или синий, у разных видов.

Новости об изучении животных

Древний крокодил Гавиал известен своей длинной, тощей мордой, которая выглядит так, будто его придавили дверью. У взрослого самца на конце морды есть "гара": шишка в форме лампочки, названная в честь индийского горшка. Она привлекает для самок и помогает самцам добиваться их расположения, выдувая пузыри и создавая странную любовную песню.

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