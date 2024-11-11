Хотя гавиалы похожи на крокодилов или аллигаторов, они отделились от других видов крокодилов более 40 миллионов лет назад.

Древний крокодил Гавиал известен своей длинной, тощей мордой, которая выглядит так, будто его придавили дверью.

У взрослого самца на конце морды есть "гара": шишка в форме лампочки, названная в честь индийского горшка. Она привлекает для самок и помогает самцам добиваться их расположения, выдувая пузыри и создавая странную любовную песню, пишет Live Science.

Гара частично закрывает ноздри крокодила и действует как вокальный резонатор, создавая громкий жужжащий звук согласно исследованию Смитсоновского национальнго зоопарка и Института биологии охраны природы.

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Таким образом самец привлекает самку - или несколько, поскольку гавиалы полигамны, - и тогда они спариваются. Обычно это происходит в декабре или январе. В марте или апреле, когда наступает сухой сезон, самки роют гнезда и откладывают около 40 яиц. Эти большие яйца являются самыми большими из всех яиц крокодилов: они весят до 170 граммов. После полного взросления взрослые особи могут достигать 4,5 метров и в среднем весить около 160 килограммов. В Институте отметили:

"Как и у всех крокодилов, пол детенышей определяется во время инкубации. Инкубация может длиться от 60 до 80 дней. Детеныши остаются с матерью в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после вылупления".

Хотя гавиалы похожи на крокодилов или аллигаторов, они отделились от других видов крокодилов более 40 миллионов лет назад. Они не нападают на свою добычу из засады. Вместо этого, проводя мордой слева направо, они могут обнаружить вибрации в воде. Используя этот метод, они находят рыбу рядом и потом грызут ее.

Отмечается, что эти животные хорошо приспособлены к водной среде обитания, но не могут хорошо передвигаться по суше, потому что мышцы их ног слишком слабы

Когда-то гавиалов было между Пакистаном и Мьянмой: в 1940-х годах в дикой природе их насчитывалось от 5000 до 10 000 особей. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения из-за охоты, рыболовства и потери среды обитания, и в мире осталось около 650 взрослых особей.

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