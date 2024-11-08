Исследователи утверждают, что это открытие может поставить под сомнение историческое повествование, которое было построено с момента повторного открытия Помпей.

Исследователи изучили ДНК, сохранившуюся в останках скелетов жертв извержения вулкана Везувия, которое поглотило римский город Помпеи.

Как пишет Interesting Engineering, этот катаклизм запер жителей города под толстым слоем вулканического пепла и привел к сохранению многих тел.

Группа исследователей под руководством Дэвида Райха и Алиссы Миттник из Гарвардского университета углубилась в древнюю ДНК людей, слепки тел которых были созданны путем заливки гипса в пустоты, оставленные разлагающимися телами. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

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Анализируя их генетический состав, ученые обнаружили поразительные открытия. Пара, которую считали матерью и ребенком - на основании их расположения - на самом деле была неродственными взрослым мужчиной и ребенком. Дэвид Карамелли из Университета Флоренции в Италии, являющийся частью исследовательской группы сказал:

"Это исследование показывает, насколько ненадежными могут быть рассказы, основанные на ограниченных доказательствах, часто отражающие мировоззрение исследователей того времени".

Исследователи утверждают, что это открытие может поставить под сомнение историческое повествование, которое было построено с момента повторного открытия Помпей в 1700-х годах. Для этого исследования учяеные проанализировали древнюю ДНК из слепков тел.

Генетический анализ показал, что пол и семейные связи этих людей значительно отличаются от интерпретаций, сделанных ранее на основе современных предположений. Райх сказал:

"Научные данные, которые мы предоставляем, не всегда совпадают с общепринятыми предположениями. Например, одним из примечательных примеров является открытие того, что взрослый человек, носящий золотой браслет и держащий ребенка, традиционно интерпретируемый как мать и ребенок, был неродственными взрослым мужчиной и ребенком. Аналогично, пара лиц, считающихся сестрами, или матерью и дочерью, как было обнаружено, включала по крайней мере одного генетического мужчину. Эти результаты бросают вызов традиционным гендерным и семейным предположениям".

Ученые извлекли ДНК из фрагментированных останков в слепках: они выбрали 14 из 86 слепков, которые в настоящее время проходят реставрацию для анализа. Эта методология привела к выявлению генетических связей, биологического пола и предкового происхождения 14 человек.

Отмечается, что результаты противоречат давним предположениям, которые в первую очередь основывались на внешнем виде и расположении слепков. Также исследование проливает свет на разнообразное происхождение жителей Помпей.

ДНК-доказательства свидетельствуют о том, что город был "плавильным котлом" культур, в котором селились люди из разных частей Средиземноморья. Результаты показали разнообразный генетический фон, в основном происходящий от иммигрантов из восточного Средиземноморья.

Это открытие подчеркивает "космополитическую природу Римской империи", подчеркивая ее обширную сеть торговли и культурного обмена.

"Наши открытия имеют значительные последствия для интерпретации археологических данных и понимания древних обществ. Они подчеркивают важность интеграции генетических данных с археологической и исторической информацией, чтобы избежать неверных толкований, основанных на современных предположениях. Это исследование также подчеркивает разнообразную и космополитическую природу населения Помпеи, отражая более широкие модели мобильности и культурного обмена в Римской империи", - заключила Миттник.

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