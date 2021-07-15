Таким образом его компания намерена вознаграждать авторов за "отличный контент".

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг анонсировал более 1 млрд долларов выплат до 2022 года пользователям, создающим контент в социальных сетях Instagram и Facebook.

"Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы для вложения более 1 млрд долларов, дабы вознаградить авторов за отличный контент, создаваемый на Facebook и Instagram до 2022 года", - сообщил Цукерберг на своей странице в Facebook.

Подробности про такой заработок в Instagram и Facebook он пообещал раскрыть пользователям вскоре.

Как отмечает CNBC, компания надеется привлечь влиятельных лиц для создания контента на своих платформах, поскольку ей приходится конкурировать с другими популярными сервисами, в частности, с TikTok.

Читайте такжеЦукерберг: в будущем офис перестанет иметь значение, люди будут "ходить" на работу с помощью VRВ рамках этой инициативы Facebook планирует развернуть новые бонусные программы до конца года и платить создателям контента за достижение определенных результатов. Среди прочего в ближайшее время может быть запущена бонусная программа для американских создателей контента в сервисе коротких видео Reels в Instagram.

Для пользователей соцсетей также запустят специальные отдельные пространства с информацией о бонусах и выплатах.

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Автор: Катерина Комолова