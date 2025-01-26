Майя никогда не предсказывали конец света: что на самом деле означало предсказание

Календарь майя завершал большой цикл в конце 2012 года, что стало причиной неправильного толкования этой даты как конца времен.

В 2012 году произошло несколько знаковых событий: умер Одинокий Джордж, марсоход NASA Curiosity приземлился на Марсе, а Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом с края космоса. Это также был год большого апокалиптического ажиотажа, когда многие ждали конца света 21 декабря, учитывая то, что некоторые интерпретации календаря майя указывали на этот день как момент апокалипсиса, пишет IFLScience.

Однако на самом деле майя никогда не предсказывали конец света, и археологические исследования показали, что они ожидали непрерывного существования мира. Календарь майя завершал большой цикл в конце 2012 года, что стало причиной неправильного толкования этой даты как конца времен.

Календарь майя

Майя были мастерами хронометрии и использовали два основных календаря: Хааб, состоящий из 365 дней, и Цолкин, имевший 260 дней. Эти календари работали синхронно, и каждые 52 года они выравнивались. Для более длительных отсчетов времени майя разработали календарь длинного счета, который делился на 13 периодов, известных как бактуны. Завершение 13-го бактуна в 2012 году считалось концом большого цикла времени, а не апокалипсисом.

Видео дня

Согласно календарю майя, следующий цикл просто начинался сразу после завершения предыдущего, и не было никаких свидетельств того, что древние майя ожидали катастрофических событий после завершения Долгого счета.

Пророчество Тортугеро

Одним из наиболее известных ссылок на 13-й Бактун является надпись на Памятнике Тортугеро 6, который датирован VII веком. Эта надпись упоминает возвращение бога Болона Йокте, связанного с войной и творчеством, и стала объектом многочисленных интерпретаций, которые впоследствии стали частью апокалиптических теорий. Однако археологи, анализируя эту надпись, пришли к выводу, что она просто документирует важное событие, а не предсказывает конец света.

Майя не предсказывали конца света на 2012 год, а считали, что после завершения каждого цикла времени будет начинаться новый. В их культуре не было ни судного дня, ни планетарной имплозии, ни спасения от инопланетян. Археологи нашли астрономические таблицы майя, простирающиеся на тысячи лет в будущее, что подтверждает их убеждение в бесконечности циклов времени.

Таким образом, на самом деле майя считали, что конец света никогда не наступит, а календарь был лишь инструментом для отслеживания бесконечного цикла времени.

Вас также могут заинтересовать новости: