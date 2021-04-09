По словам основателя Neuralink, это первые шаги к разработке устройств, которые должны позволить человечеству преодолеть паралич.

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, показала видео с обезьянкой, играющей в видеоигру без джойстика или каких-либо кнопок - "силой мысли".

Ролик 9 апреля опубликован на канале проекта в YouTube.

На видео девятилетний макак по кличке Пейджер играет в игру "Понг", где надо отбивать шарик в сторону противника. Животному имплантировали устройство N1 Link, которое теперь позволяет ему двигать частички игры на экране компьютера с помощью активности мозга.

"Обезьяна буквально играет в видеоигру телепатически, используя мозговой чип", - написал Илон Маск, комментируя видео на своей странице в Twitter.

Сначала Пейджер играл, передвигая курсор с помощью джойстика. Для мотивации обезьяне через трубочку под монитором подавали банановый смузи, а устройство Neuralink тем временем записывало информацию о работе нейронов животного.

Читайте такжеМаск представил чип для мозга Neuralink: что может новый нейроинтерфейсЗатем с помощью этих данных система смогла предсказать действия Пейджера, и исследователи отсоединили обычный физический джойстик. Контроль игры полностью перешел к мозгу животного через устройство Neuralink.

Для чего нужно чипирование обезьяны

О вживлении обезьянке чипа от Neuralink Илон Маск рассказал в начале февраля во время общения в Clubhouse. Тогда Маск отметил, что животное может играть в видеоигры с помощью своего мозга. Он пояснил, что целью чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возврат пациентам утраченной способности к движению.

Сегодня на своей странице в Twitter Маск сообщил, что первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом пользоваться смартфоном с помощью "силы мысли" - и даже быстрее, чем руками. А дальнейшие версии должны позволить, например, людям с параличом нижних конечностей снова ходить.

Маск надеется, что тесты с людьми начнутся уже в этом году.

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Перевод: Катерина Комолова