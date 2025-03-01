Люди, которые пьют больше чая, могут иметь меньший риск сердечных болезней, предполагают ученые.

При заваривании чай удаляет из воды примеси тяжелых металлов. Таковы результаты нового исследования Северо-Западного университета в Иллинойсе. Об этом пишет FoxNews.

Отмечается, что пакетик чая, заваренный в одной чашке воды в течение трех-пяти минут, может удалить около 15% свинца из этой воды, заявили исследователи. По их словам, в процессе заваривания листья поглощают такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий.

Чем дольше заваривается чай, тем меньше тяжелых металлов остается в воде, рассказал автор исследования Бенджамин Шиндел. По его словам, если чай заваривать как можно дольше, то есть шанс забрать из воды все токсины.

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Во время исследования учёные проверяли разные виды чая, разные чайные пакетики и разные способы заваривания, чтобы оценить, насколько хорошо они поглощают свинец, хром, медь, цинк и кадмий.

Способность поглощать металлы они заметили в разных типах чая в разных пакетиках. Однако оказалось, что целлюлозные чайные пакетики поглощают гораздо лучше, чем хлопковые и нейлоновые.

Несмотря на эти выводы, исследователи предупредили, что люди не должны полагаться только на чай для очистки воды.

"Мы не являемся исследователями здравоохранения, поэтому неизвестно, приведет ли снижение содержания свинца, которое мы наблюдали в нашем исследовании, к пользе для здоровья всего населения. Однако я считаю, что людям полезно знать, что заваривание чая уменьшит потребление свинца и, возможно, других токсинов из питьевой воды", - сказал Шиндел.

Отмечается, что полученные результаты могут помочь объяснить, почему население, которое пьет больше чая, может иметь более низкий уровень заболеваемости сердечными заболеваниями и инсультом, чем население, которое потребляет меньше чая, отметил ученый.

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