Благодаря такому открытию США могут прекратить импорт лития через Китай и быть независимыми в этом вопросе.

Озеро в Калифорнии скрывает "впечатляющее" количество очень ценного элемента, а именно лития, который также называют "белым золотом". Об этом говорится в исследовании, которое профинансировало Министерство энергетики США, чтобы проанализировать, сколько лития находится под огромным водоемом Солтон-Си, передает UNILAD.

Ранее считалось, что под дном водоема залегает около четырех миллионов тонн лития, однако в прошлом году было обнаружено, что на самом деле там может быть 18 млн тонн.

В издании отметили, что такого количества было бы достаточно для питания более 382 млн аккумуляторов для электромобилей. Таким образом новое открытие показывает, что калифорнийское месторождение является крупнейшим в мире.

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В UNILAD напомнили, что по состоянию на прошлый год одна метрическая тонна лития стоила примерно 29 тысяч долларов, поэтому в Солтон-Си можно было бы разместить товаров на сумму 540 млрд долларов.

Один из авторов исследования, профессор геохимии из Калифорнийского университета Майкл МакКибен отметил, что "это одно из крупнейших месторождений литиевых рассолов в мире".

"Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай", - заверил исследователь.

В то же время климатический обозреватель Los Angeles Times Сэмми Рот в эфире радио KJZZ The Show подчеркнул:

"Уже давно известно, что в этом перегретом подземном бассейне, который находится глубоко под южным краем Солтон-Си, есть целая куча лития. В течение десятилетий существовали компании, которые пытались добыть литий оттуда, особенно в последнее десятилетие, когда электромобили и накопители энергии в электросети стали такой большой потребностью. Но этот новый отчет федерального правительства действительно поражает своими цифрами. Они обнаружили, что лития в недрах земли потенциально достаточно для обеспечения аккумуляторов для 382 миллионов электромобилей, а это больше, больше транспортных средств, чем сегодня на дорогах США. Итак, если бы мы могли получить весь этот литий, это было бы очень хорошо".

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, новое исследование ученых показало, как 4 тысячи лет назад возникла цивилизация майя. По словам ученых, это открытие может побудить ученых пересмотреть то, какими были майя на самом деле.

Также сообщалось, что ученые впервые получили ДНК Бетховена, благодаря которому им удалось установить таинственные факты из жизни композитора и от чего он мог умереть.

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