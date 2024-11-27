Исследователям удалось получить ДНК композитора из его волос.

Международная команда исследователей впервые в истории получила геном легендарного композитора Людвига ван Бетховена, чтобы понять состояние его здоровья и генетический состав, пишет earth.com, ссылаясь на соответствующее исследование.

Для проведения анализа ученые использовали 5 прядей волос известного композитора. Благодаря полученным результатам раскрываются некоторые интересные факты о Бетховене и его жизни.

Здоровье Бетховена

Самочувствие композитора было предметом обсуждений с тех пор, как в 1802 году он попросил своего врача публично задокументировать свою болезнь.

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В то же время новое исследование раскрывает ранее неизвестные генетические факторы из-за которых Бетховен имел заболевание печени, что, скорее всего, и стало причиной смерти пианиста.

Болезни по таинственным причинам

В свою очередь исследователям не удалось установить точную причину потери слуха или проблем с желудочно-кишечным трактом Бетховена, однако они обнаружили несколько генетических факторов риска заболеваний печени и нашли доказательства того, что композитор был инфицирован вирусом гепатита B. Также если во время этой болезни злоупотреблять алкоголем, то это состояние могло привести к тяжелому заболеванию печени.

Ведущий автор исследования из Кембриджского университета Тристан Бегг рассказал, что Бетховен постоянно употреблял алкоголь, что записано в его "разговорных книгах".

"Если его употребление алкоголя было достаточно интенсивным в течение достаточно длительного периода, то взаимодействие с генетическими факторами риска является одним из возможных объяснений его цирроза", - пояснил Бегг.

Почему Бетховен мог потерять слух?

В то же время ученые не нашли прямой генетической причины, в результате чего пианист потерял слух.

"Хотя четкой генетической основы потери слуха Бетховеном не удалось обнаружить, ученые предупреждают, что такой сценарий нельзя полностью исключать", - отметил доктор Аксель Шмидт из Института генетики человека при Университетской больнице Бонна.

Другие проблемы со здоровьем композитора

Также не было обнаружено и генетического объяснения желудочно-кишечных жалоб Бетховена. По словам исследователей, такие заболевания, как целиакия и непереносимость лактозы, вряд ли стали причинами, если смотреть на геномные данные.

"Мы не можем точно сказать, что убило Бетховена, но теперь мы можем по крайней мере подтвердить наличие значительного наследственного риска и инфицирования вирусом гепатита В. Мы также можем исключить несколько других менее вероятных генетических причин", - подчеркнул Иоганнес Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Ученые выразили надежду, что геном Бетховена будет способствовать будущим исследованиям и даст ответы на оставшиеся вопросы о его здоровье и генеалогии.

Другие научные исследования

Также исследователи выяснили, что происходит с телом человека при ежедневном употреблении алкоголя. В частности могут нарушаться функции организма, а также происходить похмелье и интоксикация.

Кроме того, ученые обнаружили, что гриб кордицепс, который превратил людей в зомби в постапокалиптическом сериале "Последний из нас", можно использовать для лечения рака. По словам экспертов, сильнодействующие вещества в этом грибе могут препятствовать росту раковых клеток.

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