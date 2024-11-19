Японская мифология приписывает мелководные появления глубоководных ремнерыб предвестникам землетрясений и цунами.

Неуловимую глубоководную рыбу-ремня, которая считается предвестником плохих новостей, снова заметили на возле берегов Калифорния. Это было третье обнаружение этого вида в штате за последние три месяца и всего лишь 22-е за последнее столетие.

Почти трехметровая рыба-ремень была найдена на берегах пляжа Грандвью Элисон Лаферриер из Института океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Затем погибший экземпляр был извлечен Службой рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований и доставлен в Юго-Западный научный центр рыболовства, пишет CNN.

"Мы взяли образцы и заморозили образец, ожидая дальнейшего изучения и окончательного сохранения в коллекции морских позвоночных", - заявил Бен Фрейбл, менеджер коллекции морских позвоночных Скриппса в океанографии.

Видео дня

Отмечается, что японская мифология приписывает мелководные появления глубоководных ремнерыб предвестникам землетрясений и цунами. В 2010 году, как минимум, более десятка таких рыб были замечены на побережье Японии, как раз перед самым крупным землетрясением в марте 2011 года.

Появились теории, что тектоническое движение, предшествующее землетрясениям, убивает вид, заставляя его выбрасываться на пляжи непосредственно перед землетрясением. Однако исследование 2019 года не обнаружило никакой связи между наблюдениями ремнерыб и возникновением землетрясений в Японии.

Так называемый вид "судного дня" редко встречается людям и еще не полностью изучен учеными, поскольку он процветает в наименее изученной экосистеме моря: мезопелагической зоне, которая находится на большой глубине под поверхностью океана. Фрейбл отметил:

"Как и в случае с предыдущей ремнерыбой, этот экземпляр и взятые у него образцы смогут многое рассказать нам о биологии, анатомии, геномике и истории жизни ремнерыбы".

Отмечается, что первая ремнерыба была выброшена на берег в бухте Ла-Хойя в августе. Почти 3,5-метровый экземпляр был замечен байдарочниками и любителями подводного плавания недалеко от пляжа Сан-Диего, который расположен у двух подводных каньонов.

Рыба была найдена в хорошем состоянии и была доставлена ​​для изучения и сохранения, чтобы стать частью коллекции морских позвоночных организации.

Ремнерыбу часто называют "морскими змеями" и длинное "серебристое тело, похожее на ленту" этого вида может вырастать до 9 метров. Рыбу редко можно увидеть живой, так как она, как правило, покидает свою естественную среду обитания только в случае бедствия.

Еще одна рыба-ремень была обнаружена в Хантингтон-Бич в сентябре, но она была "довольно деградировала", сказал Фрейбл. Причина появления и смерти этих рыб-ремней остается неизвестной и может быть результатом многих переменных. Фрейбл отметил:

"Это может быть связано с изменениями в состоянии океана и увеличением численности рыбы-ремня у нашего побережья. Это вымывание совпало с недавним красным приливом и ветрами Санта-Ана на прошлой неделе, но к этим выбросам на берег могли привести многие переменные".

Наблюдения этого вида на пляжах на протяжении многих лет дали ученым возможность узнать больше о загадочном существе и его тактике выживания.

"Эта рыба-ремень представляет собой редкую возможность получить свежие образцы для геномного анализа, что позволит нам изучить эволюционные адаптации, которые позволяют этому виду процветать в глубоководной среде", - сказала Дахиана Арсила, морской биолог и куратор коллекции морских позвоночных в Институте Скриппса.

Новости об изучении рыб

Гигантский карп Меконга достигает более метра в длину и весит 30 килограммов. Но ученые зафиксировали эту рыбу всего 30 раз, за что прозвали его "призраком Меконга" по названию реки Юго-Восточной Азии, которая была его средой обитания. Эволюционно отличный вид карпа, который не является лососем, но имеет лососеобразную внешность, на самом деле не был замечен никем с 2005 года. Исследователи опасались, что он вымер. После повторного открытия он теперь считается самой исчезающей рыбой реки.

Вас также могут заинтересовать новости: