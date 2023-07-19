В нашей собственной Солнечной системе троянцев можно найти не только на орбите Юпитера, но и на орбитах Марса, Урана, Нептуна и даже Земли.

В далекой Солнечной системе астрономы обнаружили доказательства существования возможных планет-близнецов, находящихся на одной орбите. Для этого они использовали Большой миллиметровый радиотелескоп Атаками (ALMA).

Исследователи обнаружили облако обломков на том же орбитальном пути, что и экзопланета, вокруг звезды примерно в 400 световых годах от нас. Это заставило их заподозрить, что это могут быть остатки планеты или планета, которая еще не сформировалась, пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy and Astrophysics.

Объекты, находящиеся на той же орбите, что и планета, известны как троянцы. В нашей Солнечной системе находятся тысячи таких объектов, многие из которых являются астероидами, делящими орбиту Юпитера, но до сих пор ни один из них не был обнаружен за пределами нашей Солнечной системы.

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"Мы впервые нашли убедительные доказательства образования троянцев в другой планетной системе. В частности, используя данные телескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA), мы обнаружили облако обломков, делящих ту же орбиту с формирующейся гигантской планетой PDS 70b. Это облако пыли может образовать в будущем или уже содержать молодой экзотроян", - сказали соавторы исследования Ольга Бальсалобре-Руза и Ициар Де Грегорио-Монсальво.

Астрономы сделали это открытие в системе PDS 70, находящейся в 370 световых годах от нас, в которой находятся две большие, похожие на Юпитер планеты, называемые PDS 70b и PDS 70c. Они обнаружили облако обломков в точке на орбите PDS 70b, где ожидается существование троянцев, называемой зоной Лагранжа.

"Экзотрояны - это тела, которые могут образовываться естественным образом внутри пылевых облаков, попавших в так называемые зоны Лагранжа, где объединенное гравитационное притяжение звезды и планеты может задерживать материал... Эти объекты очень интересны, поскольку являются "ископаемыми" процессов формирования планет, потенциально обитаемыми мирами и могут вмешиваться в формирование больших спутников", - говорят авторы.

Считается, что масса облака в два раза превышает массу земной Луны, и оно находится примерно в 14 раз дальше от PDS 70b, чем Солнце от Земли. Хотя это открытие не является окончательным трояном, это самое близкое свидетельство, которое есть у астрономов на данный момент.

"Мы впервые ищем их рядом с молодыми планетами (единственные подтвержденные молодые планеты находятся в этой системе, PDS 70b и c), где в настоящее время могут формироваться их троянцы. Мы нашли доказательства скопления пыли массой до двух масс нашей Луны в ожидаемом месте, т. е. внутри орбиты планеты PDS 70b и в лагранжевой области L5, где ожидается формирование троянцев", - сказали исследователи.

Троянцы в Солнечной системе

В нашей собственной Солнечной системе троянцев можно найти не только на орбите Юпитера, но и на орбитах Марса, Урана, Нептуна и даже Земли.

"В Солнечной системе очень распространены троянские астероиды. У Земли (на данный момент обнаружено два из них), Марса, Юпитера, Урана и Нептуна есть коорбитальные спутники. Юпитер - это планета с подавляющим большинством троянцев, более 12 тысяч из которых распределены в L4 и L5. Тем не менее, все они очень малы по сравнению с тем, что мы ищем. Самый большой в Солнечной системе, Гектор, имеет размер всего 220 км", - говорят Бальсалобре-Руза и Де Грегорио-Монсальво.

В нашей Солнечной системе нет троянцев таких размеров, как эта экзопланета в системе PDS 70. Потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли это облако является троянцем и является ли оно результатом протопланеты или ее остатками.

"К сожалению, у нас нет возможности увидеть такой уровень детализации в наших наблюдениях, и единственное, что мы можем сказать, это то, что есть скопление пыли, которое может быть строительным блоком будущей новой планеты или остатком уже сформированной коорбитальной планеты", - сказали исследователи.

Ученым придется подождать до 2026 года, чтобы подтвердить, что их находка действительно является троянцем. Они используют ALMA, чтобы увидеть, движутся ли планета PDS 70b и облако обломков по одному и тому же орбитальному пути.

Другие новости о космосе

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи обнаружили самую далекую активную сверхмассивную черную дыру на сегодняшний день с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Ученые также наблюдали еще две черные дыры меньшего размера.

Также ученые выявили сверхгорячую экзопланету, чем-то напоминающую Нептун, с облаками из паров металла, что делает ее самой блестящей из всех известных науке планет. Астрономы отметили, что эта планета примерно в 4,7 раза больше Земли, а год на ней длится всего 19 часов.

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