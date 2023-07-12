Астрономы отметили, что эта планета примерно в 4,7 раза больше Земли, а год на ней длится всего 19 часов.

Ученые выявили сверхгорячую экзопланету, чем-то напоминающую Нептун, с облаками из паров металла, что делает ее самой блестящей из всех известных науке планет.

Согласно исследованию, планета LTT9779 b отражает 80% падающего на нее света - это больше, чем отражение Венеры, самого яркого известного объекта в ночном небе, сообщает Independent.

"Это планета, которой не должно существовать. Мы прогнозируем, что атмосфера таких планет будет снесена их звездой, оставив голую скалу", — прокомментировала соавтор исследования Вивьен Пармантье.

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Согласно данным телескопа Хеопса Европейского космического агентства, экзопланета была найдена недалеко от своей звезды, совершив оборот вокруг нее менее чем за сутки.

Ученые отметили, что на таком близком расстоянии от звезды атмосфера планеты достигает температуры около 2000 °C, что делает ее слишком горячей для существования даже облаков из металла или стекла.

"Это было загадкой, пока мы не поняли, что должны думать об этом образовании облаков, как о конденсате, образующемся в ванной после горячей воды", - пояснила Пармантье.

По мнению ученых, LTT9779 b может образовывать металлические облака, несмотря на то, что она такая горячая, поскольку ее атмосфера перенасыщена силикатными и металлическими парами.

Астрономы отметили, что эта планета примерно в 4,7 раза больше Земли, а год на ней длится всего 19 часов. При этом, металлические облака могут помогать ей выживать.

"Облака отражают свет и не дают планете перегреьбся и испаряться. Между тем, из-за высокого содержания металлов планета и ее атмосфера становятся тяжелыми и их труднее сдуть", - рассказал другой автор исследования Серхио Хойер.

Чтобы установить светоотражающие характеристики планеты, ученые наблюдали за ней через телескоп Хеопса, когда она двигалась за своей звездой-хозяином.

"Точное измерение крошечного изменения сигнала от звезды, затмевающей планету, было возможно только с Хеопсом", - добавил Хойер.

Другие открытия астрономов

Буквально в конце июня стало известно о еще одном революционном открытии астрономов. Они впервые зафиксировали гравитационные волны, которые исходят от сливающихся сверхмассивных "черных дыр" по всей Вселенной, искривляя время и пространство.

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