Находится он всего в 70 световых годах от Земли.

Астрономы обнаружили гигантскую планету с двумя солнцами, на которой постоянно бушует песчаная буря. Об этом сообщает Science Alert.

Инопланетный мир находится всего в 70 световых годах от Земли - это один из самых странных миров, которые ученые когда-либо находили.

По данным астрономов, его масса составляет 20 масс Юпитера, а температура такая, что может расплавить алюминий. Орбита обнаруженной планеты составляет 10 тысяч лет вокруг не одной, а двух звезд. На ней все время бушует песчаный шторм.

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Как сообщается, ученые с помощью телескопа Уэбба смогли рассмотреть на новой планете клубящиеся силикатные облака. Новый мир получил название VHS 1256 b.

Кроме того, удалось установить многие компоненты атмосферы VHS 1256 b. К ним относятся метан, а также окиси углерода и воды.

VHS 1256 b представляет собой своего рода загадку. Его масса находится на границе между планетами-гигантами и коричневыми карликами - "неудавшимися звездами", которые недостаточно массивны для синтеза водорода, но могут синтезировать более тяжелый изотоп водорода дейтерий.

В атмосфере нового мира ученые обнаружили газы и облака песка, которые постоянно меняются и, вероятно, состоят из энстатита, форстерита или кварца.

Ученые обнаружили древнейшую черную дыру - что о ней известно

Как сообщал УНИАН ранее, ученым удалось обнаружить самую древнюю сверхмассивную черную дыру. Они предполагают, что этот космический монстр образовался через 570 миллионов лет после Большого взрыва.

Масса этой черной дыры в 10 миллионов раз больше массы нашего Солнца. И она до сих пор активно растет.

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