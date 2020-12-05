Зонд после сброса капсулы совершил маневр по отдалению от орбиты Земли.

Японский межпланетный зонд «Хаябуса-2» сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу на Землю.

Читайте такжеЗонд NASA коснулся астероида и собрал образцы его грунта (видео)Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. Капсула должна приземлиться в Австралии сегодня вечером. Образцы были взяты с астероида на расстоянии 340 млн км от Земли.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по отдалению от орбиты Земли. Его хотят использовать для исследования поверхности астероида 1998 KY26, который движется по орбите между Землей и Марсом.

Зонд «Хаябуса-2»

Зонд «Хаябуса-2» запустили в декабре 2014 года. Он находился в районе астероида Рюгу с июня 2018 года по ноябрь 2019-го и дважды совершал успешные посадки на него. Во время одной из посадок он произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить грунт из более глубоких слоев астероида.

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Автор: УНИАН