Контейнер с образцами с астероида был доставлен в 2023 году в пустыню Юта.

Ученые обнаружили так называемые "кирпичики жизни" на астероиде Бенну. Образцы, доставленные NASA с космического тела, содержат не только ключевые элементы, необходимые для зарождения жизни, но и следы древнего водного мира.

Об этом сообщили исследователи в новом научном открытии, пишет The Independent. Отмечается, что эти данные только укрепляют теорию о том, что жизнь на Земле могла появиться после столкновения астероида с нашей планетой. Исследования подтверждают, что эти жизненно важные компоненты могли содержаться и в воде.

Космический аппарат NASA "Осирис-Рекс" вернул на Землю 122 грамма пыли и гальки с околоземного астероида Бенну. Контейнер с образцами был доставлен в 2023 году в пустыню Юта. Эта "доставка" остается самым большим космическим грузом из-за пределов Луны.

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"Двум отдельным исследовательским группам, чьи работы были опубликованы в журналах Nature и Nature Astronomy, было предоставлено небольшое количество драгоценных черных зерен Бенну – остатков формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Но этого было более чем достаточно, чтобы выделить богатые натрием минералы и подтвердить наличие аминокислот, азота в форме аммиака и даже частей генетического кода", – говорится в материале.

Кроме того, некоторые, если не все, деликатные соли, найденные в образцах с астероида Бенну оказались подобными тем, что содержатся в сухих озерах калифорнийской пустыни Мохаве и африканской Сахары.

"Это открытие стало возможным только благодаря анализу образцов, которые были собраны непосредственно с астероида, а затем тщательно сохранены на Земле", – отметил в сопроводительной редакционной статье Ясухито Секине из Института науки Токио, который не принимал участия в исследовании.

В то же время Дэниел Главин из NASA говорит, что одним из самых больших сюрпризов стало относительно большое количество азота, в том числе аммиака. Хотя все органические молекулы, найденные в образцах с Бенну, были идентифицированы ранее в метеоритах, эти конкретные молекулы являются "настоящим внеземным органическим материалом, образовавшимся в космосе, а не в результате загрязнения с Земли".

Отмечается, что Бенну изначально был частью гораздо более крупного астероида, но он был разбит другими космическими породами. Последние результаты показывают, что это материнское тело имело разветвленную подземную сеть озер или даже океанов, и что вода испарилась, оставив после себя соленые следы.

Шестьдесят лабораторий по всему миру анализируют кусочки Бенну в рамках предварительных исследований, сообщил Данте Лауретта из Университета Аризоны, главный научный сотрудник миссии, участвовавший в обоих исследованиях. Ученые подчеркивают, что для лучшего понимания образцов Бенну необходимо провести больше тестирований, а также получить больше образцов с астероидов и комет.

Многие настаивают на миссии по сбору камней и грязи с потенциально заболоченной карликовой планеты Церера в главном поясе астероидов. Спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад также манят ученых как привлекательные водные миры.

Исследование космоса: другие новости

Ученые обнаружили планету, которая имеет самую большую в истории скорость ветра. Она составляет более 30 тысяч км/час. Речь идет о газовом гиганте WASP-127b, который находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Он больше Юпитера, однако менее массивный.

Ранее ученые удивили новым исследованием о происхождении Луны. Уже более четырех миллиардов лет Луна является небесным спутником Земли, однако ее формирование было катастрофическим. Теория о том, что Луна появилась из-за столкновения Земли с протопланетой Тея, может быть неправильной.

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