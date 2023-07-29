У глобального потепления обнаружилось еще одно жутковатое проявление.

Тающие из-за глобального потепления ледники открывают останки туристов, погибших десятки лет назад. Недавно очередную такую жуткую находку обнаружили в швейцарских Альпах.

Останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад на леднике Теодул рядом со знаменитой горой Маттерхорн, нашли 12 июля. Рядом также находилось несколько предметов из альпинистского снаряжения.

"Анализ ДНК позволил идентифицировать альпиниста, пропавшего без вести в 1986 году. В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому на тот момент было 38 лет, пропал без вести после того, как не вернулся из похода. Отступление ледников все чаще обнажает [тела] альпинистов, исчезновение которых было зафиксировано десятилетия назад", — заявили в местной полиции.

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Полиция не предоставила дополнительной информации ни о личности немецкого альпиниста, ни об обстоятельствах его смерти. Власти опубликовали лишь фотографию одинокого походного ботинка с торчащими из снега красными шнурками, а также туристического снаряжения, принадлежавшего пропавшему без вести много лет назад.

Специалист по ледникам Линдси Николсон из Университета Инсбрука в Австрии рассказала CNN, что сокращение ледников из-за изменения климата действительно часто приводит к обнаружению тел давно пропавших альпинистов.

"По мере отступления ледников любой материал, в том числе люди, которые упали в них или на них и были погребены последующим снегом, всплывут. Все ледники очень быстро тают и отступают в европейских Альпах", — сказала Николсон.

Отмечается, что в 2022 году таяние было настолько сильным, что в Альпах нашли в разных местах несколько тел и даже обломки самолета – все пропали несколько десятилетий назад. А в 2015 году все там же возле горы Маттерхорн были обнаружены останки двух японских альпинистов, пропавших без вести на во время снежной бури 1970 года. Их личности были подтверждены с помощью анализа ДНК их родственников.

Изменение климата – последние новости

Ранее УНИАН писал, что нынешний июль, по оценкам ученых, станет самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Некоторые специалисты считают, что июль 2023 года вообще станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тыс. лет.

Впрочем, есть и "хорошие" новости. Ряд исследователей полагают, что в конечном итоге глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию. Климатологи считают, что остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.

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