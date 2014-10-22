В Венгрии хотят ввести налог на интернет
Министр экономики Венгрии Михали Варга предложил ввести налог на пользование интернетом.
Законопроект о налоге на интернет был зарегистрирован в парламенте, пишет Европейская правда со ссылкой на Portfolio.hu.
Документ предусматривает рост налога, взимаемого пропорционально увеличению интернет-трафика.
Читайте такжеGoogle, Microsoft и Facebook предсказали гибель Интернета от руки спецслужб
Базой налогообложения будет интернет-трафик в гигабайтах. Ставка налога составит 150 форинтов ($0,6) за каждый потребленный гигабайт.
Если парламент поддержит законопроект, новый закон обяжет интернет-провайдеров рассчитывать объем налога и уплачивать его до 20 числа каждого месяца.
В правительстве Венгрии оценивают дополнительные поступления в государственный бюджет от введения нового налога в размере 20 млрд форинтов ($80 млн).