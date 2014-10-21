Кадыров предложил отключить интернет в целях "правильного воспитания" молодежи

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Было время, когда я мечтал, чтобы у нас в республике заработал интернет, но сейчас я за то, чтобы его отключили. В каждом доме есть интернет. Любой может взять и послушать проповедь какого-нибудь ваххабита. Даже у меня дома мой ребенок тоже может наткнуться на какую-нибудь проповедь", - посетовал Кадыров.

По словам Кадырова, отключение интернета "в политическом, экономическом и социальном плане большой минус, но мы перестали бы убивать друг-друга".

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Тема ограничения интернета в России в последнее время особенно активно обсуждается в СМИ.

Власти в России неоднократно высказывались за необходимость регулирования интернета, но обещали действовать в рамках здравого смысла.