Кадыров предложил отключить интернет в целях "правильного воспитания" молодежи

14:14, 21 октября 2014
Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал интернет, где каждый может "взять и послушать проповедь какого-нибудь ваххабита", выступив за отключение всемирной сети, мешающей правильно воспитывать молодежь.

Кадиров / fedpress.ru

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Было время, когда я мечтал, чтобы у нас в республике заработал интернет, но сейчас я за то, чтобы его отключили. В каждом доме есть интернет. Любой может взять и послушать проповедь какого-нибудь ваххабита. Даже у меня дома мой ребенок тоже может наткнуться на какую-нибудь проповедь", - посетовал Кадыров.

По словам Кадырова, отключение интернета "в политическом, экономическом и социальном плане большой минус, но мы перестали бы убивать друг-друга".

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Тема ограничения интернета в России в последнее время особенно активно обсуждается в СМИ.

Власти в России неоднократно высказывались за необходимость регулирования интернета, но обещали действовать в рамках здравого смысла.

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