Сын запрещенного к въезду в Украину руководителя телеканала "Россия 24" стал гендиректором "ВКонтакте"

После его ухода Борис Добродеев исполнял обязанности гендиректора. О его назначении сегодня сообщила социальная сеть, передают "Ведомости".

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Борис Добродеев, который начал работать в "ВКонтакте" в январе этого года, будет руководить разработкой стратегии, финансовой и коммерческой деятельностью компании, говорится в сообщении социальной сети.

Ранее источник издания, знакомый с ситуацией рассказывал, что директором "ВКонтакте" может стать Андрей Рогозов, много лет возглавлявший команду разработчиков компании. Однако, как говорится в сообщении соцсети, Андрей Рогозов назначен операционным директором компании. Он пришел в компанию в 2007 году и стоял у истоков создания сети, а в последние годы управлял процессами разработки сервисов "ВКонтакте", говорится в сообщении. В новой должности Андрей Рогозов будет руководить развитием продукта и возглавит все продуктовые и технологические направления деятельности компании, включая разработку, инфраструктуру, сеть, техническую поддержку, международное развитие и маркетинг.

Позиция исполнительного директора, которую с января этого года занимал Дмитрий Сергeев, будет упразднена, а сам он станет директором холдинговой компании VK.com.

Отметим, что новый гендиректор соцсети Борис Добродеев является сыном руководителя ВГТРК (Россия 24) Олега Добродеева, которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 28 августа запретил въезд на территорию Украины.

Напомним, что основатель "ВКонтакте" Павел Дуров был уволен с позиции генерального директора компании в апреле этого года.