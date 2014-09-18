Сын запрещенного к въезду в Украину руководителя телеканала "Россия 24" стал гендиректором "ВКонтакте"
Генеральным директором социальной сети "ВКонтакте" назначен Борис Добродеев, работавший заместителем предыдущего руководителя компании Павла Дурова.
После его ухода Борис Добродеев исполнял обязанности гендиректора. О его назначении сегодня сообщила социальная сеть, передают "Ведомости".
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Борис Добродеев, который начал работать в "ВКонтакте" в январе этого года, будет руководить разработкой стратегии, финансовой и коммерческой деятельностью компании, говорится в сообщении социальной сети.
Ранее источник издания, знакомый с ситуацией рассказывал, что директором "ВКонтакте" может стать Андрей Рогозов, много лет возглавлявший команду разработчиков компании. Однако, как говорится в сообщении соцсети, Андрей Рогозов назначен операционным директором компании. Он пришел в компанию в 2007 году и стоял у истоков создания сети, а в последние годы управлял процессами разработки сервисов "ВКонтакте", говорится в сообщении. В новой должности Андрей Рогозов будет руководить развитием продукта и возглавит все продуктовые и технологические направления деятельности компании, включая разработку, инфраструктуру, сеть, техническую поддержку, международное развитие и маркетинг.
Позиция исполнительного директора, которую с января этого года занимал Дмитрий Сергeев, будет упразднена, а сам он станет директором холдинговой компании VK.com.
Отметим, что новый гендиректор соцсети Борис Добродеев является сыном руководителя ВГТРК (Россия 24) Олега Добродеева, которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 28 августа запретил въезд на территорию Украины.
Напомним, что основатель "ВКонтакте" Павел Дуров был уволен с позиции генерального директора компании в апреле этого года.