Павел Дуров подал в суд на бывших партнеров

Об этом в понедельник, 2 июня, пишет Лента.ру со ссылкой на «Ведомости».

Иск в окружной суд США по Южному судебному округу штата Нью-Йорк поступил еще 30 апреля. Истцы — Дуров и две его компании, ответчики — UCP, управляющий партнер фонда Щербович, партнеры Виктория Лазарева и Юрий Качуро. В числе ответчиков также — бывшие партнеры Дурова Илья Перекопский и Аксель Нефф и три бывшие компании, которым принадлежит часть активов мессенджера Telegram: Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC.

Как следует из иска, ответчики вступили в сговор, чтобы украсть у Дурова компании Digital Fortress, Telegram и Pictograph, а затем незаконно получить долю в самой Telegram. Российский бизнесмен обвиняет UCP и бывших партнеров в нарушении сразу нескольких законов США и просит суд компенсировать убытки, признав его законным владельцем всех активов Telegram. Сумма претензий в иске не указана.

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В иске Дуров сообщает, что после парламентских выборов в Москве в 2011 году и последовавших за ними протестных акций ФСБ потребовала от него удалить некоторые группы во «ВКонтакте», но тот отказал. Тогда основатель соцсети задумался о создании мессенджера Telegram, который не могли бы читать спецслужбы. Из-за этого он не стал афишировать свой новый проект.

Работу с Telegram Дуров поручил доверенным лицам — Неффу и Перекопскому. В 2012 — 2013 годах он перечислил им 4,8 миллиона долларов. В марте 2014 года он поручил Неффу передать торговую марку, серверы, контракты некоммерческому обществу, зарегистрированному в Великобритании, на что тот заявил, что больше не является номинальным владельцем его компаний. Позже стало известно, что они перешли к UCP.

По мнению Дурова, Нефф, Перекопский, Щербович и другие партнеры UCP сговорились с целью отнять у него Telegram, используя «международные схемы вымогательства»: партнеры UCP заплатили или обещали заплатить Перекопскому около 6,7 миллиона долларов, а Неффу дали взятку, предположительно, на 10 тысяч долларов.

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В иске также рассказывается о встрече Дурова и Щербовича 2 апреля 2014 года. На ней Щербович предложил подписать соглашение о передаче UCP 48 процентов всего бизнеса Telegram в обмен на 52 процента в тех компаниях, которые были куплены у Неффа. Дуров отказался от этого предложения.

Качуро считает изложенные в иске сведения «очевидной ложью». «Мы категорически отрицаем все эти надуманные обвинения и намерены продолжить преследование Дурова в судах по тем эпизодам, которые описаны в нашем иске, поданном на BVI (Британские Виргинские острова) 4 апреля», — сказал он. UCP требует возврата Telegram во «ВКонтакте».

Представитель другого совладельца соцсети — USM Holdings Алишера Усманова поддерживает позицию Дурова. Он говорит, что UCP предлагал сотрудничество для изъятия у Дурова Telegram. «Отнимать продукты чужой интеллектуальной деятельности и тем более примерять на себя роль судьи и палача одновременно, как это сделал UCP, приобретя по номинальной стоимости часть компаний проекта под предлогом того, что Telegram должна принадлежать "ВКонтакте", — это не только аморально, но и незаконно», — считает он.