Дуров покинул пост гендиректора ВКонтакте

Эту информацию телеканалу "Дождь" подтвердил пресс-секретарь социальной сети "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.

Ранее 21 апреля об увольнении Дурова сообщило агентство РБК со ссылкой на исполнительного директора «ВКонтакте» Дмитрия Сергеева.

Как сообщалось, основатель и гендиректор соцсети написал заявление об увольнении 21 марта. Он сообщил об этом 1 апреля, а позднее назвал это первоапрельской шуткой.

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При этом журнал Forbes сообщал, что Дуров прислал членам совета директоров компании письмо, в котором отозвал заявление об уходе.

«Поскольку до моего сведения дошло, что моя отставка сейчас может создать ненужные риски для нашей компании, я намерен остаться и работать в качестве генерального директора», — цитировало издание текст документа.

Однако, по словам Сергеева, свое заявление Дуров не отозвал. В связи с этим спустя 30 дней менеджмент компании принял решение о его увольнении.

«Хочется надеяться, что Павел Дуров и акционеры договорятся о дальнейшем его участии в развитии сети и в формировании стратегии продукта. Павел — создатель сети, визионер, феноменально одаренный человек и такое участие было бы крайне полезным. В компании создана должность Главного архитектора сети; уверен, что наилучшим решением было бы предложить ее Павлу», — сказал исполнительный директор «ВКонтакте».

В январе стало известно, что Дуров продал свою долю в соцсети. По данным СМИ, сделка была заключена в декабре 2013 года.

Позднее он заявил, что был вынужден продать акции из-за того, что ФСБ оказывала на сотрудников соцсети давление после отказа раскрывать информацию о создателях групп, посвященных протестам в Украине, а также блокировать антикоррупционную группу Алексея Навального.