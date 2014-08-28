Опубликован список представителей российских СМИ, которым могут запретить въезд в Украину

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал список представителей российских средств массовой информации, которым, по мнению регулятора, необходимо запретить въезд на территорию Украины.

Как сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко на брифинге в четверг, в переданный в Службу безопасности Украины (СБУ) список, помимо поданных ранее 38 человек, регулятор также добавил ещё 11. При этом на сегодняшний день около 20 представителям российских СМИ уже запретили въезд в Украину.

«Как мне сообщила Служба безопасности Украины, уже около 20 людям из первой части этого списка, который мы подавали две недели назад, запретили въезд», - сказал он.

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По словам Артеменко, окончательное решение о запрете въезда находится исключительно в компетенции СБУ.

Таким образом в список вошли следующие лица: Константин Эрнст, Иван Охлобыстин, Дмитрий Кисилев, Юлия Чумакова, Ирада Зейналова, Иван Прозоров, Михаил Леонтьев, Екатерина Андреева, Александр Евстигнеев, Виталий Елисеев, Петр Толстой, Петр Федоров, Олег Добродеев, Алексей Балицкий, Юлия Быстрицкая, Евгений Попов, Андрей Кондрашов, Зариф Салима, Борис Корчевников, Евгений Бекасов, Эвелин Закамская, Владимир Кулистиков, Кирилл Поздняков, Анастасия Литвинова, Ирина Варламова, Андрей Добров, Алексей Пушков, Ашот Габрелянов, Эрмина Катонджян, Анатолий Сулейманов, Екатерина Агафонова, Станислав Григорьев, Сергей Доренко, Алексей Ефимов, Максим Кисилев, Сергей Скрипников, Антон Златопольский, Виталий Арутюнян, Андрей Куницын, Максим Березик, Алексей Бродский, Маргарита Симоньян, Вера Кузьмина, Анна Прохорова, Семен Пегов, Алексей Пиманов, Илья Доронов, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию передал в правоохранительные органы список из 38 представителей российских СМИ, которым необходимо запретить въезд на территорию Украины. По словам главы регулятора, в списке в основном указаны руководители тех каналов, трансляция которых запрещена решением Нацсовета или постановлениями Окружного административного суда Киева.

В начале августа советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что министерство намерено запретить въезд в Украину более чем 500 деятелям культуры РФ, которые поддержали аннексию Крыма и положительно оценивают сепаратистские настроения на востоке Украины.