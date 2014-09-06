"ВКонтакте" будет передавать ФСБ России данные о пользователях

Сайт популярной социальной сети "ВКонтакте" вошел в реестр Роскомнадзора как "организатор распространения информации", сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он напомнил, что реестр был создан в рамках исполнения вступившего в силу 1 августа 2014 года "закона о блогерах".

"ВКонтакте" теперь входит в реестр Роскомнадзора", - сообщил Ампелонский. Теперь в рамках исполнения закона № 97 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" социальная сеть будет предоставлять правоохранительным органам данные о пользователях, исключая содержание их переписки.

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"ВКонтакте" - крупнейшая российская социальная сеть, основанная в 2006 году. По данным системы СПАРК, выручка "ВКонтакте" в 2012 году составила 4,8 млрд руб. (рост на 46,7% по отношению к 2011 году), чистая прибыль - 50 млн руб. (снижение на 90,3% по отношению к 2011 году). Месячная аудитория "ВКонтакте", по данным исследовательской компании TNS, составляет 31,5 млн человек.