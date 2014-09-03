СБУ обвиняет российские спецслужбы в распространении вирусов через телефоны украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, пользователям украинских мобильных компаний «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» осуществляется массовая рассылка SMS-сообщений следующего содержания: «Привет. Тебя фото: https://soloboro.ru/zml/XXX-XXX-XX-XX» или «Привет. Тебя фото: https://motosan.ru/pdc/XXX-XXX-XX-XX», где X – номер телефона абонента. При переходе по указанной ссылке мобильный телефон сразу же поражается вирусом, который мгновенно распространяется на все имеющиеся в телефонной записной книге контакты.

СБУ установила, что с помощью этого вируса преступно собирается информация относительно IMEI инфицированного телефона, баланса счета и персональных данных граждан. Именно эти данные могут быть использованы для массовой DOS-атаки на определенные ресурсы.

Специалисты предупреждают, что уязвимыми для данного вируса являются мобильные телефоны с операционными системами Android, Simbian, Windows Mobile.

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Установлено, что рассылка вредных сообщений осуществлялась из Москвы.

Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил: «СБУ предостерегает украинских граждан быть максимально бдительными и осторожными. Служба безопасности совместно с мобильными операторами принимает все возможные меры по минимизации негативных последствий этого дерзкого киберпреступления».