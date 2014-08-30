На Донетчине СБУ задержала двух псевдожурналистов из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Вчера Службой безопасности Украины на одном из блокпостов сил АТО в Донецкой области задержан автомобиль с двумя вооруженными гражданами РФ Шаповаловым и Моховой, которые нелегально пересекли государственную границу Украины для выполнения задания российских спецслужб по ведению информационной войны против Украины», - сказал он.

По словам Лысенко, под прикрытием журналистской деятельности эти лица намеревались распространять панику среди местного населения, искажая информацию в своих репортажах. У задержанных были изъяты автоматы и патроны к ним. На данный момент проводятся необходимые следственные действия.

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Кроме того, СБУ также задержала гражданина России Сергея Черныша, который принимал участие в террористической деятельности в Украине. По словам Лысенко, боевик Черныш, который имеет опыт участия в боях в «горячих точках», выполнял функции инструктора, координировал действия отдельных групп, неоднократно обеспечивал отход террористов при наступлении сил АТО.