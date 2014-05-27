Украинско-российская ракета "Зенит-3SL" вывела на орбиту спутник в рамках проекта "Морской старт"

Об этом УНИАН сообщили в компании «Sea Launch AG».

«Сегодня в рамках программы «Морской старт» с платформы «Одиссей» в Тихом океане 01:10 мск успешно осуществлен запуск ракетоносителя «Зенит- 3SL» со спутником «EUTELSAT 3B», - говорится в сообщении.

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Через час произошло отделение космического аппарата Eutelsat-3B от разгонного блока, спутник передан в управление заказчику пуска - оператору связи Eutelsat.

Сегодняшний запуск стал первым в 2014 году и 36-м в рамках «Морской старт».

Предыдущий запуск 1 февраля 2013 года ракеты-носителя "Зенит-3SL" со спутником Intelsat-27 с морской платформы «Одиссей» прошел нештатно — почти сразу после старта произошло аварийное отключение двигателей первой ступени, и ракета упала в Тихий океан.

Справка УНИАН. Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL». Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания «Boeing Commercial Space Company» (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

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ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.