Украина заняла 81-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потеряв 8 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2013 году в рейтинге Украина занимала 73-е место).

Об этом сообщается в докладе «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2014», составленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

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Согласно отчету, при формировании рейтинга организация рассчитала «Индекс сетевой готовности», который характеризует уровень развития ИКТ в 148 странах мира.

Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, Финляндия, Сингапур и Швеция. На четвертом месте оказались Нидерланды, далее следует Норвегия.

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При этом среди стран СНГ лидирует Азербайджан, который поднялся на 49-е место с 56-го годом ранее. За ним следует Россия, занимающая 50-е место (в 2013 году занимала 54-е).

Последнее место в рейтинге ВЭФ занимает Республика Чад, которая опустилась с 142-го места в прошлом году на 148-е.

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Справка УНИАН. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. Форум был создан в 1971 году. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах.