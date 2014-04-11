Русская версия Google обозначила Крым частью России

При заходе на версию Google Maps для России (www.google.ru/maps) между Крымом и Украиной проведена граница, аналогичная границам между другими государствами на картографическом сервисе Google. При пользовании украинской версией карт (https://maps.google.com.ua/) оказывается, что такой границы между полуостровом и Украиной нет. Ранее на всех версиях карт Google Крым обозначался как украинская территория.

Об этом пишет Лента.ру.

В российской пресс-службе Google «Ленте.ру» пояснили, что компания старается объективно отражать на картах спорные регионы и объекты. «В релевантных случаях границы спорных территорий на картах имеют специальное обозначение. В тех странах, где у нас есть локализованные версии карт, мы следуем местным законам по отображению границ и использованию тех или иных названий», — сказали в Google.

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В прошлом месяце похожее решение приняла и российская компания «Яндекс». С 24 марта сервис «Яндекс.Карты» включил Крым в состав России, однако пользователи из Украины видят Крым в составе Украины. В Казахстане, Белоруссии и Турции, где также работает «Яндекс», пользователи карт видят принадлежность территорий «сообразно официальной российской позиции».

Севастополь и Крым вошли в состав России после референдума, проведенного на полуострове 16 марта. Подавляющее большинство участников голосования высказались за присоединение к РФ. 18 марта президент Владимир Путин и руководство полуострова подписали соответствующий договор. В Киеве, США и ЕС отказались признавать итоги референдума, назвав его незаконным.