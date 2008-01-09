Великобритания приобретет новейшие управляемые снаряды

Вооруженные силы Великобритании и Австралии приобретут партию управляемых снарядов нового поколения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Global Defence.

155-миллиметровые снаряды SMArt-155 разработаны в Германии совместно компаниями Rheinmetall AG и Diehl Stiftung & Co.

Новые снаряды значительно повышают точность стрельбы артиллерии и сокращают побочный ущерб. Они наводятся на цель с помощью системы GPS. Каждый снаряд несет несколько самонаводящихся поражающих элементов, каждый из которых, в свою очередь, снабжен радиолокатором и инфракрасным датчиком. Высокая точность наведения позволяет одному снаряду такого типа поражать несколько близкорасположенных целей.

Снаряды SMArt-155 могут использоваться любыми артиллерийскими установками калибра 155 миллиметров, включая устаревшие системы времен Второй мировой войны. Максимальная дальность полета снаряда составляет от 27,5 до 45 километров в зависимости от типа артсистемы