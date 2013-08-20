В России создаются кибервойска

"Киберпространство - сейчас эта задача сформулирована, уже принято решение, чтобы создать киберкомандование и новый род войск в министерстве обороны. Мы уже взаимодействовали с потенциальными людьми, которые будут там работать, и вырабатываем сейчас общий концепт той программы, которую нужно будет нам в этом деле развивать", - сказал Григорьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Созданный как аналог Агентства перспективных исследований США (DARPA), российский Фонд перспективных исследований должен содействовать разработкам в интересах обороны страны. Обязательное условие - качественно новые результаты в военно-технической, технологической, социально-экономической сферах. Бюджет Фонда на 2013 год - 2,3 миллиарда рублей.