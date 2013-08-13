В США представили сверхбыстрый общественный транспорт - гиперлуп (видео)

Как передает newsru cо ссылкой на CNN, она позволяет развивать скорость более 1000 км в час - это почти соизмеримо скорости звука.

Система состоит из капсул, которые передвигаются по оборудованному солнечными панелями вакуумному туннелю под действием магнитных ускорителей.

По словам Маска, система позволит преодолевать расстояние между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско (643 километра) всего за полчаса. Другая высокоскоростная железная дорога, которая сейчас строится между этими городами, рассчитана на трехчасовую поездку.

За одну поездку Hyperloop сможет перевезти до 28 пассажиров. По данным Sky News, приблизительная стоимость билета составит около 20 долларов.

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Сам миллиардер не намерен заниматься реализацией проекта. Однако он опубликовал всю необходимую документацию, касающуюся Hyperloop, чтобы другие предприниматели, которым это интересно, могли претворить его задумку в жизнь.