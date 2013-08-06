В Facebook появился фальшивый аккаунт херсонского губернатора

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Костяка Евгений Брыков, губернатор не зарегистрирован ни в одной из популярных социальных сетей, поэтому Николай Костяк обратился к администраторам социальной сети Facebook с жалобой на действия неизвестного лица и с требованием удалить фальшивый аккаунт.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня с данного аккаунта поступили запросы на добавление в друзья многим журналистам и чиновникам области.

Получил такой запрос даже экс-губернатор Херсонской области Борис Силенков.

"Я зашел на этот аккаунт и увидел, что он практически не наполняется, нет значимых тем. Поэтому, уверен, это - фальшивка", - сообщил свою точку зрения Б.Силенков.

Брыков также сообщил, что губернатор лично ведет переписку через свой электронный адрес, который опубликован на официальном сайте ОГА.

Как известно, в конце июля пресс-служба мэрии Херсона распространила сообщение о появлении фальшивых аккаунтов чиновников мэрии в социальных сетях. В частности, сообщалось, что в соцсетях Facebook и Twitter появились фальшивые страницы, зарегистрированные на имя и.о. мэра Херсона, секретаря горсовета Зои Бережной и начальника управления земельных отношений горисполкома Рубена Степаняна.

Ранее, в марте 2013 года в Херсоне уже случался скандал с появлением в соцсети Facebook клона персональной страницы народного депутата, экс-мэра Херсона, народного депутата Владимира Сальдо. Депутат призвал всех своих друзей в соцсети пожаловаться на фальшивый аккаунт администрации Facebook.