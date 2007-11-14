«Укртелеком» изменит ряд киевских номеров (список)

В связи с частичной заменой оборудования АТС-462/464, ОАО "Укртелеком" с 3 по 6 декабря изменит ряд киевских номеров. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, указывается, что 3 декабря номера 462-07-20 - 462-09-19 будут изменены на 484-87-20 - 484-89-19.

4 декабря номера 462-09-20 - 462-09-99 будут изменены на 484-89-20 - 484-89-99, 462-46-98 - 462-46-99 на 484-76-98 - 484-76-99, 462-78-44 - 462-78-93 на 484-78-44 - 484-78-93, 464-13-40 - 464-13-71 на 484-73-40 - 484-73-71, 464-41-90 - 464-42-13 на 484-71-90 - 484-72-13.

5 декабря номера 462-78-94 - 462-79-99 будут изменены на 484-78-94 - 484-79-99, 463-56-08 - 463-56-47 на 484-76-08 - 484-76-47, 464-13-78 - 464-14-31 на 484-73-78 - 484-74-31.

6 декабря номера 464-14-32 - 464-14-97 будут изменены на 484-74-32 - 484-74-97, 464-40-74 - 464-41-89 на 484-70-74 - 484-71-89.

В сообщении также указывается, что порядок оплаты, заказ дополнительных сервисных услуг, услуг Интернет остаются без изменений.