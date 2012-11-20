ЦИК запретила пользоваться видеокамерами с участков без разрешения

00:57, 20 ноября 2012
Наука и IT
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Центральная избирательная комиссия передала программно-аппаратные комплексы системы видеонаблюдения на хранение местным государственным администрациям.

Видеонаблюдение на избирательном участке

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании ЦИК.

Согласно решению, Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации должны обеспечить сохранность технических комплексов на основании заключенных с Центральной избирательной комиссией договоров о бесплатном ответственном хранении.

Кроме того, решением ЦИК определены необходимые условия хранения техники.

В частности, температура воздуха в помещении должна быть от нуля градусов до плюс 40 градусов, а влажность – от 5% до 80% без образования конденсата.

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В то же время, согласно решению ЦИК, местные госадминистрации могут использовать программно-аппаратные комплексы исключительно по согласованию с Центральной избирательной комиссией.

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