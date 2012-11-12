Применение видеокамер не помогло сделать выборы более прозрачными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко, отвечая на вопрос, оправдало ли себя применение на избирательных участках видеокамер.

«Если считать оправданием то, что многие там родителей своих увидели через эти камеры, то оправдали, если говорить о честности выборов – это не повлияло ни на что», - сказал он.

По словам А.Черненко, КИУ планирует провести мониторинг, куда после выборов попали видеокамеры. «То ли они дома у директора школы, то ли они в этой школе, то ли они у председателя сельсовета», - сказал он и добавил, что, кроме камер, речь идет и о ноутбуках, на которые собиралась информация с камер.

По мнению А.Черненко, «с самого начала было понятно, что это авантюра».

Как сообщал УНИАН, на установление на избирательных участках систем видеонаблюдения из госбюджета было выделено почти 1 млрд грн.

Согласно распоряжению правительства от 20 августа, организацией работ по оборудованию избирательных участков видеокамерами во время выборов в Верховную Раду занималась компания “Ситроникс Информационные Технологии Украина”.