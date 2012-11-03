Янукович подписал закон о господдержке развития индустрии программной продукции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 мая 2012 года приняла Закон "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции", но он был заветирован Президентом.

16 октября ВР приняла данный закон со всеми предложениями Президента.

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Закон направлен на формирование благоприятных условий развития индустрии программной продукции Украины для создания высокопродуктивных рабочих мест, привлечения инвестиций, увеличения объемов выпуска высокотехнологичной продукции, стимулирования наукоемкого экспорта и импортозамещения, на реализацию научно-технического потенциала Украины.

Законом установлено, что сфера его действия распространяется на субъектов ведения хозяйства индустрии программной продукции, определенной в соответствии с Налоговым кодексом Украины, и общественных отношений, связанных с их деятельностью.