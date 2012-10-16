Янукович-сын доволен, что ВР поддержала ІТ-предложения Януковича-отца

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН его пресс-службой.

«Уверен, ставка на IT позволит Украине не догонять развитые государства Европы, а взять курс на опережение. Это один из наиболее прогрессивных секторов мировой экономики и у Украины сегодня появились шансы побороться за лидерство на международной арене», - отметил, в частности, В.Янукович (младший), комментируя принятие Верховной Радой предложений Президента В.Януковича к закону, который определяет развитие национального IT-сектора как один из ключевых приоритетов государства.

При этом депутат В.Янукович обещает, что после завершения в Украине избирательной кампании работа над созданием «максимально комфортных условий» для развития национальной IT-индустрии будет продолжена. Среди перечисленных им планов, в частности, и предложение освободить от НДС не только готовый продукт, но и все этапы его разработки и сопровождения.

«Буквально вчера Совет по конкурентоспособности индустрии ІКТ Украины подписал с Налоговой службой Украины меморандум о сотрудничестве, так что понимание в этом вопросе практически достигнуто», - комментирует В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, Верховная Рада приняла Закон "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции", учтя все предложения Президента Украины. За данное решение проголосовал 261 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.