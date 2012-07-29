Индия испытала сверхзвуковую крылатую ракету

Индийская армия провела в воскресенье успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" совместного индийско-российского производства.

Как передает РИА Новости, по словам представителя совместного предприятия, «целью испытания была проверка работы ряда новых систем, установленных на ракете».

Испытания прошли на ракетном полигоне Чандипур в восточном индийском штате Орисса.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, созданное индийской Организацией оборонных исследований и разработок и российским НПО "Машиностроения", названо в честь рек Индии и России - Брахмапутры и Москвы. Штаб-квартира расположена в Нью-Дели. Фирма выпускает двухступенчатые твердотопливные сверхзвуковые крылатые ракеты дальностью 290 километров, способные нести боеголовки массой 200-300 килограммов.