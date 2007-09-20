АНТК Антонова и китайская SAC создадут в Пекине авиационно-инженерный центр

В ходе Международной авиационной выставки Aviation Expo/China’2007 19 сентября АНТК им. О.К.Антонова и Шаансийская самолетостроительная корпорация (SAC, Китай) подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Пекине совместного Авиационно-инженерного центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

Предприятие будет выполнять научно-исследовательские и конструкторские работы по проектированию новых и модернизации существующих самолетов, инициировать и обосновывать проекты создания новых самолетов, разрабатывать их общую компоновку, проводить необходимые предварительные исследования.

В числе первоочередных задач созданного центра - работы по дальнейшему развитию программы транспортного самолета Y8F600.

Комментируя это событие, генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА сказал: «Создание такого центра является значительным шагом в развитии наших деловых отношений с КНР. Формируя эту совместную структуру, мы выходим на новый, более высокий уровень сотрудничества. Мы объединяем усилия не в рамках отдельно взятой программы, а для разработки и реализации целого ряда проектов. «Антонов» приносит в этот союз свои «ноу-хау» и богатый опыт в разработке, испытаниях и сертификации самолетов различного класса и назначения. Уверен, что результатом работы центра станут новые успешные совместные программы».

Справка УНИАН. Сотрудничество АНТК им. О.К.Антонова с предприятиями КНР началось долее 50 лет назад, когда в Китае по лицензии стали выпускать многоцелевой биплан Ан-2, который в этой стране получил название Y-5. 31 августа Ан-2 отметил свой юбилей - 60 лет со дня первого полета.

В настоящее время совместно с SAС ведутся работы по программе транспортного самолета Y8F600, который является новейшей модификацией Y8 - варианта Ан-12. В аэродинамической трубе "Антонов" были изготовлены и испытаны продувочные модели самолета Y8F600. В перспективе - совместная модернизация этого нового транспортника, а также другие совместные проекты с предприятиями AVIC II.

При участии АНТК в AVIC I Commercial Aircraft Co. Ltd. выполнены основные этапы предварительного проектирования нового регионального реактивного самолета ARJ 21.