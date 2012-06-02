Украинская ракета вывела на орбиту американский спутник

Ракета вывела на геостационарную орбиту американский космический аппарат «Intelsat 19» массой 5536 кг, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

В сообщении указывается, что ракета-носитель «Зенит» разработана государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовлена государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» в кооперации с российскими и украинскими предприятиями.

Спутник «Intelsat-19» создан американской компанией Space Systems Loral по заказу глобального спутникового оператора Intelsat. Космический аппарат предназначен для обеспечения высококачественного вещания в Австралии, а также распространения международной видеоинформации через Азию и Тихий океан в западную часть США.

Указанный пуск стал тридцать вторым пуском ракеты космического назначения «Зенит-3SL» в рамках программы «Морской старт».