Русско-американский экипаж состыковался с МКС

Космический корабль причалил к малому исследовательскому модулю (МИМ-2) «Поиск» российского сегмента МКС, сообщает РИА «Новости».

На борту «Союза» - космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка и Сергей Ревин, а также астронавт НАСА Джозеф Акаба. Самым опытным из нового экипажа является Геннадий Падалка, на счету которого три космических полета (в 1998 году - на станцию «Мир», в 2004 и 2009 годах - на МКС). Акаба летал в космос один раз на шаттле в 2009 году, Ревин до этого не имел опыта космических полетов.

После выравнивания давления и проверки герметичности стыковочного узла переходные люки с корабля на станцию будут открыты.

Как ожидается, новый экипаж отработает на МКС 126 суток. Научная программа экспедиции включает более сотни исследований. Программа полета нового экипажа также включает прием российских грузовых кораблей «Прогресс», японского грузового корабля HTV, отстыковку европейского грузовика ATV-3 «Эдоардо Амальди», прием двух американских кораблей Dragon (запуск первого из них запланирован на 19 мая) и корабля компании Orbital Sciences.

Кроме того, в рамках работы на МКС запланирован выход в космос по российской программе. Как сообщил РИА Новости представитель российского ЦУП, предварительно этот выход запланирован на 21 августа.

Падалка, в рамках выхода в космос планируется перенести грузовую стрелу для освобождения места для будущей стыковки со станцией многоцелевого лабораторного модуля, запуск которого запланирован на 2013 год.