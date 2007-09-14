Япония произвела запуск первого лунного зонда SELENE (фото)
08:22, 14 сентября 2007Наука и IT
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Проект стоимостью 479, 2 млн долларов
|Фото Reuters
Зонд состоит из трех частей: основного аппарата и двух малых спутников, которые, вращаясь на расстоянии около 100 км над лунной поверхностью, в течение года будут отправлять на Землю данные о магнитном и гравитационном поле Луны. Ученые надеются, что собранная информация позволит им более точно изучить крупнейший естественный спутник Земли.
Японское космическое агентство JAXA планирует к 2025 г. отправить на Луну астронавтов, несмотря на то, что пока не отправляло человека в космос.
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