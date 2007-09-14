Япония произвела запуск первого лунного зонда SELENE (фото)

Япония произвела долго откладывавшийся запуск первого лунного зонда SELENE, сообщает Reuters. Ракета H-2A, несущая 3-х тонный зонд была запущена с космодрома на о.Танегашима в 10:31 по местному времени (4:31 по киевскому времени). Зонд должен отделиться от ракеты по истечении 45 минут после того, как ракета дважды облетит Землю и преодолеет 380 тыс. км до Луны. Этот проект стоимостью 55 млрд иен (479, 2 млн долл.) станет самой крупной лунной миссий с момента осуществления американской программы Apollo. Запуск зонда был осуществлен с четырехлетним опозданием из-за технических проблем.

Зонд состоит из трех частей: основного аппарата и двух малых спутников, которые, вращаясь на расстоянии около 100 км над лунной поверхностью, в течение года будут отправлять на Землю данные о магнитном и гравитационном поле Луны. Ученые надеются, что собранная информация позволит им более точно изучить крупнейший естественный спутник Земли.

Японское космическое агентство JAXA планирует к 2025 г. отправить на Луну астронавтов, несмотря на то, что пока не отправляло человека в космос.

РБК-Украина