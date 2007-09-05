Audi представила самый мощный универсал A6 (фото)

Компания Audi распространила первую официальную информацию и фотографии самой мощной модификации модели A6 в кузове "универсал", которая получила традиционное название RS6. Широкой публике такой автомобиль будет представлен в сентябре на моторшоу во Франкфурте.

Новинка станет оснащаться новым 580-сильным десятицилиндровым бензиновым двигателем с двумя турбинами объемом 5,2 литра и системой непосредственного впрыска топлива FSI, который будет агрегатироваться с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент – 650 Нм. С такой силовой установкой Audi RS6 Avant способен разогнаться с нуля до ста километров в час за 4,6 секунды, а до двухсот – за 14,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. По словам представителей немецкой корпорации, средний расход топлива при этом составит 13,9 литра на сто километров пути.

Помимо этого, "заряженный" универсал получил более агрессивный обвес кузова с большими воздухозаборниками в переднем бампере, модернизированную подвеску, систему полного привода quattro, а также более эффективные тормозные механизмы с 420-миллиметровыми керамическими дисками на передней оси и 356-миллиметровыми на задней.

Также для RS6 Avant предлагаются новые 19-дюймовые колесные диски с покрышками размерностью 255/40. В качестве опции будут доступны и 20-дюймовые диски с шинами шириной 275 миллиметров.

В салоне такого автомобиля появятся новые сидения с комбинированной отделкой из кожи и алькантары, а также вставки из карбона и алюминия.

Продажи Audi RS6 Avant начнутся в апреле следующего года. Стоимость этой машины пока не известна.

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