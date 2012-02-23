В парках и скверах Донецка установлен Wi-Fi

В Донецке к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу установлен бесплатный Wi-Fi в парках и скверах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на мэра Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, для обеспечения комфортного доступа к Интернету жителей и гостей Донецка практически во всех парках и скверах города установлен бесплатный Wi-Fi.