В парках и скверах Донецка установлен Wi-Fi

02:05, 23 февраля 2012
Наука и IT
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Еще и на шару

В Донецке к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу установлен бесплатный Wi-Fi в парках и скверах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на мэра Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, для обеспечения комфортного доступа к Интернету жителей и гостей Донецка практически во всех парках и скверах города установлен бесплатный Wi-Fi.

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