На цифровое телевидение предусмотрено свыше 350 млн. грн

В проекте Государственного бюджета Украины на 2012 год предусмотрено выделение свыше 350 млн. грн. на создание в Украине цифрового телевидения.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая в субботу на праздновании по случаю 60-летия украинского телевидения, передает корреспондент УНИАН.

"Наше телевидение стоит на пороге внедрения инновационного цифрового телевещания, и мы в бюджете на следующий год заложили свыше 350 миллионов гривен для того, чтобы наши люди имели возможность смотреть цифровое телевидение", - сказал премьер.