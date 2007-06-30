Ан-30 прибыл в Бельгию для участия в Днях обороны

Украинский самолет Ан-30 прибыл на авиабазу Коксид для участия в Днях обороны Бельгии по приглашению Министерства обороны этой страны.

Как сообщили УНИАН в аппарате военного атташе при посольстве Украины в Бельгии, украинский самолет будет принимать участие в авиационном шоу, которое продлится два дня.

Украинский самолет не будет принимать участия в показательных полетах - предусмотрен только статический показ.

Справка УНИАН. Самолет Ан-30 предназначен для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Украинские самолеты Ан-30 принимают участие в операциях “Открытое небо”.